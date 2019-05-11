الخارجية الايرانية دانت الهجوم الارهابي في جوادر بباكستان

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، عباس موسوي "الهجوم الارهاب في ميناء جوادر بباكستان"، مؤكداً "دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية القاطع والتام لحكومة باكستان في المكافحة المؤثرة والمشتركة ضد الجماعات الارهابية التي تعرض استقرار البلدين وتنميتها للخطر"، مشددا على ان "ايران تقف بكامل ارادتها وامكاناتها الى جانب حكومة وشعب باكستان في هذا المجال".
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