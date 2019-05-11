الخارجية الايرانية دانت الهجوم الارهابي في جوادر بباكستان

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية، ​عباس موسوي​ "الهجوم ​الارهاب​ في ميناء جوادر ب​باكستان​"، مؤكداً "دعم ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية القاطع والتام ل​حكومة​ باكستان في المكافحة المؤثرة والمشتركة ضد الجماعات الارهابية التي تعرض استقرار البلدين وتنميتها للخطر"، مشددا على ان "ايران تقف بكامل ارادتها وامكاناتها الى جانب حكومة وشعب باكستان في هذا المجال".

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