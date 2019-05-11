وزير خارجية فلسطين: الأميركيون لن يجدوا فلسطينيا واحدا يقبل بصفقة القرن

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "مسؤولين أميركيين يقومون بمبادرات لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشددا على أن الاتصالات لا تزال "مقطوعة تماما".
وفي حديث صحفي، أوضح أن الأميركيين "لن يجدوا فلسطينيا واحدا يقبل بصفقة القرن، ما لم يشمل دولة فلسطينية مع القدس الشرقية عاصمة لها".
وعن وجود حوافز اقتصادية لإقناع الرأي العام الفلسطيني، أكد أن "المسألة ليست مالية، بل مبدأ وحق للفلسطينيين برفع الظلم عنهم".
ورأى المالكي أن "الفلسطينيين يحظون بدعم الدول العربية الأخرى لموقفهم"، مؤكداً أن "الدول العربية تحترم موقفنا وتقدره، وهي تنقل مواقفنا الواضحة إلى الإدارة الأميركية".
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