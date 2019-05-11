وزير خارجية فلسطين: الأميركيون لن يجدوا فلسطينيا واحدا يقبل بصفقة القرن

أكد وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​ أن "مسؤولين أميركيين يقومون بمبادرات لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشددا على أن ​الاتصالات​ لا تزال "مقطوعة تماما".

وفي حديث صحفي، أوضح أن الأميركيين "لن يجدوا فلسطينيا واحدا يقبل ب​صفقة القرن​، ما لم يشمل دولة فلسطينية مع ​القدس الشرقية​ عاصمة لها".

وعن وجود حوافز اقتصادية لإقناع الرأي العام الفلسطيني، أكد أن "المسألة ليست مالية، بل مبدأ وحق للفلسطينيين برفع الظلم عنهم".

ورأى المالكي أن "الفلسطينيين يحظون بدعم ​الدول العربية​ الأخرى لموقفهم"، مؤكداً أن "الدول العربية تحترم موقفنا وتقدره، وهي تنقل مواقفنا الواضحة إلى ​الإدارة الأميركية​".