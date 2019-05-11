أخلت شرطة كييف مطار إيغور سيكورسكي الدولي في العاصمة الأوكرانية وعدد من محلات سوبر ماركت، بعد تلقي دائرة الأمن رسالة تفيد بوجود عبوة ناسفة داخل مبنى المطار. ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية، حضرت على الفور قوى الأمن مع خبراء متفجرات وباشروا التفتيش عن العبوة بمعاونة الكلاب البوليسية فيما تم إخلاء المبنى من جميع الموظفين والمسافرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام أوكرانية: إخلاء مطار في كييف عقب إنذار بوجود قنبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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