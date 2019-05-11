الحكومة السورية: قيمة أضرار قطاع الاتصالات بلغت نحو 500 مليار ليرة سورية

أعلنت ​الحكومة السورية​ أن "قيمة أضرار ​قطاع الاتصالات​ في ​سوريا​ بلغت نحو 500 مليار ليرة سورية"، ملعنةً عن "تمكنها من إعادة 48 مركزا هاتفيا و18 مركزا للبريد للخدمة في المناطق المحررة ويتم العمل على إصلاح المراكز المتضررة في هذه المناطق ضمن الأولويات".

وأشارت إلى أن "إيرادات وعوائد الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تجاوزت 63 مليار ليرة سورية العام الماضي، وأنها من المتوقع أن تتجاوز 63 مليارا و656 مليون ليرة بنهاية العام الحالي"، لافتةً إلى أن "عدد بوابات ​الإنترنت​ حتى نهاية العام الماضي تجاوز عتبة المليون ونصف المليون، فيما بلغ عدد المشتركين ب​الهاتف الثابت​ 2 مليون و760 ألفا وصولا إلى العام الحالي".

ولفتت إلى أن "عددهم كان يزيد عن 4 ملايين مشترك قبل بدء الأزمة في سوريا"، مشيرةً إلى أن "الرؤية المستقبلية للوزارة تهدف إلى زيادة عدد بوابات الإنترنت لتصل إلى نسبة 70 % مقابل 50 % حاليا، وذلك عبر الاستمرار بتوريد بوابات الإنترنت ونشرها خاصة في الأرياف ضمن خطة العام الجاري حيث توجد 175 ألف بوابة جديدة منها 43 ألفا مخصصة للريف".