عمدة لندن: ترامب لا يستحق زيارة دولة إلى بريطانيا

أعرب عمدة لندن، صادق خان، عن "قناعته بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يرقى إلى مستوي سلفيه في البيت الأبيض، باراك أوباما وجورج بوش الابن، ولا يستحق زيارة دولة إلى بريطانيا".
ولفت إلى أنه "بطبيعة الحال، علينا الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع رئيس الولايات المتحدة، لكنه لا يتعين علينا فرش السجادة الحمراء أمامه وإقامة مأدبة رسمية له".
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