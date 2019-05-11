عمدة لندن: ترامب لا يستحق زيارة دولة إلى بريطانيا

أعرب عمدة لندن، ​صادق خان​، عن "قناعته بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، لا يرقى إلى مستوي سلفيه في ​البيت الأبيض​، ​باراك أوباما​ و​جورج بوش الابن​، ولا يستحق زيارة دولة إلى ​بريطانيا​".

ولفت إلى أنه "بطبيعة الحال، علينا الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع رئيس ​الولايات المتحدة​، لكنه لا يتعين علينا فرش السجادة الحمراء أمامه وإقامة مأدبة رسمية له".