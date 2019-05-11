الأب خضره: لسنا هواة حروب جديدة بل نريد تأمين الشراكة وثقافة التوازن

شدد رئيس جمعية "لابورا" الأب طوني خضره على أننا "لسنا هواة حروب جديدة مع أي أحد من الشركاء في الوطن، بل نريد تأمين الشراكة وثقافة التوازن وقبول الآخر والحضور الفعلي وليس الشكلي معه".
وخلال العشاء السنوي الحادي عشر للجمعية، لفت إلى أنه "لمدة عشر سنوات ونيف قلنا ما قلناه وعملنا ما عملناه، وكان من المحرمات وبسببه اضطهدنا وهذا وسام على صدرنا"، مشيراً إلى أن "معاملاتنا في العديد من الدوائر الرسمية توقفت، بالإضافة إلى دعاوى بالعشرات وإنذارات لحثنا على وقف فضح المستور، بالإَافة إلى تهديدات ومحاولات حل جمعيات ضمن إتحاد لابورا".
وأشار إلى أنه "ليس لأننا نعمل على إستعادة حقوقنا نتهم بالتعدي على حقوق الآخرين وتشن حروباً علينا، وليس لأننا نجتهد ليستعيد المسيحيون ثقتهم بدولتهم يمنع علينا الإضاءة على الفساد وعد الشفافية".
ورأى أن "ما قلناه وأعلناه خلال 11 عشر سنة من أرقام وانجازات واحصاءات، على الرغم من كل المخاطر، كان حافزاً للقيام بنهضة لا مثيل لها، وهذا ما أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم، ليصبح خطاب لابورا على كل شفة ولسان".
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