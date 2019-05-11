الدفاع المدني: جريح نتيجة حادث سير في دورس

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط جريح نتيجة ​حادث سير​ في دورس"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على نقله الى ​مستشفى دار الامل الجامعي​".

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