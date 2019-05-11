تجمع شبان من عشائر ​الشويفات​ و​عرمون​، أمام فرع أفران "شمسين" في عرمون، مطالبين بإقفاله. وكانت عرمون قد شهدت في وقت متأخر من مساء أمس الأول الخميس، ​إطلاق نار​ كثيفا، وعمد عدد من الشبان إلى تكسير الفرن، كما تم ​إطلاق النار​ على منزل صاحبه.

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كانت هذه تفاصيل خبر تجمع لعشائر الشويفات وعرمون أمام فرن شمسين للمطالبة باقفاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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