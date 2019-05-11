حسن مراد: الدولة تاريخيا لم تعط الاهتمام الكافي لمنطقة البقاع

أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ إلى أن الدولة تاريخيا لم تعط الاهتمام الكافي ل​منطقة البقاع​، لافتاً إلى أننا "نحاول قدر المستطاع أن نعوّض هذا الحرمان عبر خلق فرص العلم والعمل، كما نحاول من خلال عملنا الحكومي أن نرفع الصوت ل​محاربة الفساد​ ووقف الهدر والحفاظ على حقوق المواطنين لحياة كريمة ووطن تسود فيه العدالة في كل مجالاتها".

وخلال الإفطار الأول لدار الحنان في ديوان القصر في البقاع، أعلن مراد عن مشروع بناء نادي المسنين في دار الحنان لإكمال مسيرة الدار في تكريم كبار السن.

وتحدث مراد عن زيارته الى البرازيل، حيث حقق انجازا عبر حجز مكانٍ للبنان ضمن اجتماعات اتحاد الغرف التجارية لدول الميركوسور، و"التي تفتح المجال امام تصدير منتجاتنا وانتعاش ​الاقتصاد اللبناني​".

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ولفت إلى أن "هدفنا محاولة تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال إنعاش الحركة التجارية الخارجية"، موضحاً أن "حلم الزعيم جمال عبد الناصر بتوحيد العرب ليشكلوا قوة اقتصادية عل مستوى العالم"، معتبراً أن "الوطن يحتاج الى رجال دولة يعملوا لمصلحة الوطن وليس لمصلحتهم الخاصة، فالمحاصصة والفساد والهدر وعدم تكافؤ الفرص هي أمراض قاتلة".

وشدد على "العلاقات العربية المميزة، خصوصا مع سوريا، كما نص ​اتفاق الطائف​ بهدف بناء وطنا مستقراً، كذلك دعم فلسطين وكل أرض عربية محتلة بوجه العدو الاسرائيلي"، قائلاً: "نحن مع فلسطين وعاصمتها القدس ومع تحرير الجولان ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر اللبنانية بكل الوسائل، والوسيلة الانجح هي المقاومة لاننا نومن ان ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة".

وأضاف: "أعدكم بأن المسيرة التي بدأت مع الاب عبد الرحيم مراد منذ اكتر من 50 عاما ستستمر بجهودكم".