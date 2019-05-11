الطقس غداً قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، أما الاثنين فصافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، والثلاثاء صافٍ مع إستمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

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