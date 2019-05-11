عراقجي: الحل مع أميركا لا يكمن في الوساطات أو الاتصال الهاتفي

لفت مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أنه "على واشنطن إعادة النظر في سياساتها الخاطئة للخروج من أزمة صنعتها بنفسها"، مؤكداً أن "الحل لا يكمن في الوساطات أو الاتصال الهاتفي والرئيس الاميركي دونالد ترامب لديه أرقامنا الهاتفية أيضا".
وأشار إلى أن "البيت الأبيض يفتقد لسياسة منسجمة وعقلانية تجاه إيران والمنطقة والعالم"، لافتاً إلى أن "مهلة الشهرين أمر محسوم وبانتهائها سنبدأ إجراءات لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي"، مضيفاً: "على الأوروبيين التحرك بشكل جدي وفعال وتفعيل الآلية المالية بسرعة".
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