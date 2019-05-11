عراقجي: الحل مع أميركا لا يكمن في الوساطات أو الاتصال الهاتفي

لفت مساعد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​ إلى أنه "على ​واشنطن​ إعادة النظر في سياساتها الخاطئة للخروج من أزمة صنعتها بنفسها"، مؤكداً أن "الحل لا يكمن في الوساطات أو الاتصال الهاتفي والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لديه أرقامنا الهاتفية أيضا".

وأشار إلى أن "​البيت الأبيض​ يفتقد ل​سياسة​ منسجمة وعقلانية تجاه إيران والمنطقة و​العالم​"، لافتاً إلى أن "مهلة الشهرين أمر محسوم وبانتهائها سنبدأ إجراءات لتقليص التزامنا ب​الاتفاق النووي​"، مضيفاً: "على الأوروبيين التحرك بشكل جدي وفعال وتفعيل الآلية المالية بسرعة".