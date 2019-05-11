باسيل: لا نستطيع ان ننقذ اقتصادنا وعلى ارضنا مليون ونصف من غير اللبنانيين

أشار رئيس التيار "الوطني الحر" الوزير ​جبران باسيل​ إلى أننا "نريد موازنة لكننا نريد معها قرارات اقتصادية وهذان الامران هما ما يخلص لبنان، اي عجز اقل و​سياسة​ اقتصادية يشعر معها الناس ان الفوائد انخفضت والانكماش ​الاقتصاد​ي زال والعجلة بدأت بالدوران".

وخلال عشاء هيئة زحلة في التيار، لفت إلى أن "الايام المقبلة ستكشف اذا كنا على قدر المسؤولية في موضوع الاقتصاد، وكل يوم من الآن فصاعدا سيأخذنا الى حقائق اكثر وجرأة اكبر مع بعصنا، فنحن نساهم بكل ايجابية في جلسات ​مجلس الوزراء​ والوقت يمر، وبالنهاية سنرى المجموع، لكنه حتى الآن غير كاف لا بالارقام ولا بالسياسات والقرارات"، قائلاً: "ستسمعوننا الاسبوع المقبل بعرض كامل لرؤيتنا داخل مجلس الوزراء وبعد ذلك خارج الحكومة لتواكبونا".

وشدد باسيل على أننا "لا نستطيع ان ننقذ اقتصادنا وعلى ارضنا مليون ونصف من غير اللبنانيين الذين يعملون مكاننا ويجب ان نواجه هذه الحقيقة"، موضحاً أنه "ليس في استطاعتنا ان نترك نازحين على ارضنا طالما صار بامكانهم العودة، ولأننا نحبهم ونحب بلدهم سوريا نريدهم ان يعودوا، ولأننا نحبكم ونحب بلدنا نريدهم ان يعودوا، اما اذا "زعلت منا" بعض الدول فنحن "لا نشتغل عندهم" بل عند الشعب اللبناني"، قائلاً: "هناك عجز موازنة وعجز تجاري وعجز سكاني ويجب ايجاد حل للأمور الثلاثة لتخليص البلد".

وأضاف: "قادرون على تخليص البلد بالعلم وليس بالعشوائية، وبالحكمة وليس بالشعبوية، اما الفرحون بتعطيل ​الكهرباء​ بالطعون امام ​المجلس الدستوري​ وبوقف خطوط الكهرباء وغير ذلك فلن نأخذ منهم موقف المتفرج".