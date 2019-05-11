إخماد حريق نشب في 7 منازل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، اليوم السبت، على حريق اندلع في 7 منازل بقرية كوم بدار بمركز المنشاة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا بالواقعة، وتبين نشوب الحريق في منزل "ناصر ع." وامتد بفعل الرياح إلى 6 منازل أخرى مجاورة.

ولم ينتج عن الحريق خسائر بشرية، وتمثلت التلفيات في نفوق مواشي وكمية من الطيور والبوص والغلال.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.