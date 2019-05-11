جوايدو: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للإطاحة بمادورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس (أ ش أ)
أكد زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جويدو، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن جويدو كشف - في تصريحات صحفية - أنه أصدر تعليمات إلى السفير الفنزويلي في واشنطن كارلوس فيشيو بفتح اتصالات مباشرة مع واشنطن بغرض التنسيق مع الجيش الأمريكي وإقامة علاقات فورية معه.
وكان كريج فوللر أدميرال البحرية الأمريكية قد أعلن - في وقت سابق من هذا الاسبوع - أنه سوف يلتقي - حال دعوته - مع جويدو من أجل مناقشة دور القوات المسلحة الفنزويلية في المستقبل .
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