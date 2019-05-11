محمد اسماعيل - القاهرة - باكو (أ ش أ) اتهم رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم السبت، المعارضة بتخريب الدولة والترويج لحرب أهلية. ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - في نشرتها باللغة الانجليزية - عن علييف قوله في مناسبة مخصصة إحياء للذكرى السادسة والتسعين لميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف "مرة أخرى.. الاستقرار يتمتع بحماية جيدة في أذربيجان". Advertisements وأضاف "جماعات معينة قادت أذربيجان إلى وضع كارثي في التسعينيات وعانت من فشل كامل والآن تحاول مرة أخرى إحراز شيء ما". واستطرد: "أدواتهم الكذب والافتراء. لا ينتهجون أسلوبا آخر. يشوهون سمعة بلدنا عبر وسائل الإعلام ويحاولون رسم صورة قبيحة في الداخل والخارج". وأردف: "هم أولئك الذين قادوا أذربيجان إلى وضع يُرثى له ودمروا بلدنا وبدأوا الحرب الأهلية وأراقوا دماء أخوانهم. شعب أذربيجان لن يسمح للخائنين أعداء الوطن فعل شيء في أذربيجان. شعب أذربيجان حكيم ويعلم كل شيء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أذربيجان يتهم المعارضة بالتمهيد لحرب أهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.