إخلاء سبيل 4 طلاب أشعلوا النيران في "قطة" بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
قررت نيابة ثان طنطا، مساء اليوم السبت، إخلاء سبيل 4 طلاب في المرحلة الثانوية، متهمين في واقعة إشعال النيران في قطة حتى نفقت، ودفع كفالة قيمتها 1000 جنيه.
وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على "أحمد ح." و3 من زملائه، في الصف الأول الثانوي مقيمين بمدينة طنطا.
وأظهر مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"، الأربعة يشعلون النيران في قطة على الطريق العام، ما أثار غضب واستياء رواد التواصل الاجتماعي.
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