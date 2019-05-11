وزير الثقافة الفلسطيني ينفي ما نقل على لسانه حول يافا وغزة

نفى وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، ما تناقلته وسائل إعلام من تصريحات نسبت إليه، نقلا عن صحيفة ألمانية، مؤكدا أن بعض ما ورد في الصحيفة لم يكن دقيقا وأخرج من سياق الحوار.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أشار أبو سيف إلى المغالطات التي وردت في المقابلة حول يافا مدينته التي تسكنها عائلته، وكتاباته عن مذكراته، مشددا على أن ما قاله: "عائلتي تسكن مدينة يافامنذ آلاف السنين، ولا تزال حتى اليوم.. قبلنا أن تقوم دولة لنا على 20% من أرض الآباء والأجداد، ومع هذا رفضت إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية.. فماذا يتوقع منا العالم؟"
وأكد أبو سيف أنه لم يرد في الحوار ما يشير من قريب أو بعيد إلى التنازل عن يافا، لأن أحدا لا يملك الحق في ذلك.
وأشار إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تعاملت بشكل لا مسؤول، مجتزئة ما قيل في الحوار حول غزة، حيث تم اقتطاع بعض العبارات، وإخراج عبارات أخرى من سياقها، مؤكدا أن الحديث عن غزة جاء تعبيرا عن حبه لها، في معرض سؤال الصحيفة عن "سبب عدم مغادرته القطاع رغم تعرضه لمحاولة اغتيال، واعتقال والتنكيل به أكثر من مرة، كما فعل مثقفون آخرون غادروا بلدانهم".
وناشد أبو سيف وسائل الإعلام الفلسطينية والعاملة في فلسطين، وكل من يرى في نفسه إعلاميا مهنيا، توخي الدقة في نقل أية تصريحات تخصه.
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