القضاء على خلية إرهابية في القطيف بالسعودية

قالت رئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان يوم السبت، إن قوات الأمن تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر في القطيف.
وأضافت رئاسة أمن الدولة على لسان المتحدث الرسمي باسمها، أن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.
وتابعت بالقول إن "التحريات وإجراءات
وأشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام العاشرة صباحا من يوم السبت 11 مايو 2019.
كما أفادت في بيانها بأنه "تم
وأكدت رئاسة أمن الدولة أنه لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات.
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