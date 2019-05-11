4500 سلة غذائية في الأردن ولبنان و5500 وجبة جاهزة باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية العبر بحضرموت، حيث تم توزيع 250 وجبة على العمال في المرافق الخدمية وعابري السبيل.

كما وزع المركز وجبات الإفطار الجاهزة في محافظة المهرة، حيث جرى توزيع 1224 وجبة إفطار صائم جاهزة على مرضى المستشفيات وعابري السبيل والعاملين في المرافق الخدمية والنازحين في محافظة المهرة. كذلك واصل المركز توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديريتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين، حيث تم توزيع 1224 وجبة، يستفيد منها 1224 فرداً.

وجرى توزيع 1530 وجبة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و800 وجبة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، على الأيتام والأسر الفقيرة والنازحين وعابري السبيل والمرضى في المستشفيات الحكومية مثل بن سيناء ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة، و500 وجبة في مديرية تريم بمحافظة حضرموت الوادي.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة من خلال المركز لليمن الشقيق ومنها مشروع توزيع السلال الغذائية الذي ينفذه المركز في العديد من المناطق والمحافظات اليمنية.

مشروع إغاثي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من هذه التوزيعات 3262 فردًا بواقع 486 أسرة سورية.

ويأتي هذا المشروع الإغاثي كواحد من المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتأمين المواد الغذائية الأساسية والتي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

مخيم البداوي

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع 1223 سلة غذائية رمضانية على عائلات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في مخيم البداوي ببلدة سير الضنية في شمال لبنان.

ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم الغذائي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع المحتاجين في شهر رمضان.

وجبات إفطار صائم باليمن

250

العبر بحضرموت

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1224

المهرة

1224

أبين

1530

الضالع

800

المكلا بحضرموت

500

حضرموت الوادي

5528

وجبة