كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابات فلسطينية بمواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأكد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن جيش الاحتلال هاجم المشاركين في مسيرة انطلقت بعد صلاة العصر امتداداً للمسيرات المطالبة بفتح شارع القرية، والتي تأتي ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة، ما أسفر عن إصابة 3 شبان، أحدهم في الرأس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا.