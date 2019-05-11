كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة "كييف" تخلي مطار دولي بعاصمتها عقب إنذار بوجود قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت شرطة كييف اليوم السبت مطار إيغور سيكورسكي الدولي في العاصمة الأوكرانية وعدد من محلات سوبر ماركت، بعد تلقي دائرة الأمن رسالة تفيد بوجود عبوة ناسفة داخل مبنى المطار.

ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية حضرت على الفور قوى الأمن مع خبراء متفجرات وباشروا التفتيش عن العبوة بمعاونة الكلاب البوليسية فيما تم إخلاء المبنى من جميع الموظفين والمسافرين.

وفي وقت سابق أبلغ مجهول بوجود مواد متفجرة في خمسة فنادق في مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا.

ومنذ عام 2012، شددت السلطات الأوكرانية عقوبة إرسال تقارير كاذبة تتعلق بوجود عبوات ناسفة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.