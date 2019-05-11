كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. أبرز الكائنات الحية المهددة بالانقراض حول العالم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضومط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي في لبنان، إننا وصلنا لأخطر كارثة بتاريخ البشرية بسبب التدهور والإرهاب البيئي، لافتًا إلى أن تدمير الكائنات الحية يعمل على فقد التوازن البيئي مما يهدد حياة الإنسان بشكل مباشر.

وأضاف كامل، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الإنسان يتعامل مع البيئة بعشوائية كبيرة مما آدي إلى تدهور حال الكائنات الحية على سطح الكوكب، موضحًا أن المبيدات الحشرية التي تستخدم بالأراضي الزراعية لقتل الآفات يؤثر بشكل مباشر على الكائنات الحية المحيطة.

وأشار رئيس حزب البيئة العالمي في لبنان، إلى أن الطرق المستخدمة في الكثير من الدول لمطاردة الحشرات قد تؤذي الكائنات الحية المفيدة للبيئة مثل النحل، مشيرًا إلى أنه يجب وضع استراتيجية علمية بموجب دستور دولي لحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

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وأوضح أن هناك أنواع كثيرة من الأشجار والحيوانات والحشرات مهددة بالانقراض خلال السنوات القادمة.

يذكر أن حوالي مليون كائن في العالم يواجهون خطر الانقراض جراء الأنشطة البشرية، و بحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا، شهد العالم في السنوات الماضية بعض النجاحات والكثير من الإخفاقات في جهود حفظ الكائنات المهددة بالانقراض. ومما يثير القلق هو تسارع الوتيرة التي تختفي بها الكائنات، حيث انقرضت بعض الكائنات بمعدل أسرع بمئات المرات عن مثيلاتها خلال العشرة ملايين سنة الماضية.