أليغري مستمتع بالحديث عن رحيله من يوفنتوس

قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس إنه يستمتع بحديث البعض عن أنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم الجاري لكنه أكد أنه سيقابل أندريا أنيلي رئيس النادي قبل مناقشة خطته للمستقبل.

وذكرت تقارير أن أليجري يريد دورا أكبر في سوق الانتقالات، إذا استمر في منصبه، لكن هذا لم يهم كثيرا المدرب الذي قاد يوفنتوس لإحراز اللقب في مواسمه الخمسة في النادي.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي يوم السبت ”أستمتع بالقراءة والاستماع إلى كل شيء.

”هذا أمر ممتع. هذا الصباح كنت أفكر ماذا كان يمكن أن يحدث لي لو لم أفز بأي لقب خلال هذه السنوات.

”لكن هذا يسعدني وهذا جزء من اللعبة ويثير بعض النشاط لأننا أحرزنا لقب الدوري منذ شهر واحد“.

وقال أليجري، الذي حسم اللقب قبل خمس جولات على النهاية وسيلعب مع روما يوم الأحد، إنه أبلغ رئيس النادي أنه سيستمر في منصبه بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

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وأضاف ”خلال هذا الأسبوع سألتقي مع الرئيس وسنتحدث عن كل شيء“.

ورغم إحراز لقب الدوري يعد هذا الموسم محبطا ليوفنتوس إلى حد كبير سواء لأن التوقعات كانت ضخمة بعد ضم كريستيانو رونالدو أو بسبب العروض المتوسطة في بعض الأحيان.

وكان أداء باولو ديبالا صانع اللعب محبطا إلى حد كبير وعانى اللاعب الأرجنتيني في الظهور بمستواه بعد ضم رونالدو.

وقال أليجري ”مركزه يبقى كما هو من البداية وحتى الوقت الحالي.

”في العام الماضي كان يلعب إلى جانب ماريو مانزوكيتش وجونزالو هيجوين لكن رونالدو لاعب مختلف والتجانس ليس نفسه. لكن مركز ديبالا لم يتغير“.