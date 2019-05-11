مسؤول في “الداخلية”: منعنا 25 ألف حالة عبور غير قانوني لإسبانيا.. بزيادة 30٪

كشف مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي عن أرقام جديد تتعلق بجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال إن السلطات نجحت في إبطاء معدل الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا خلال الشهور الأخيرة.

وتحدث المسؤول المغربي عن منع 25 ألف حالة عبور غير قانوني منذ بداية العام، بزيادة 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد المتحدث في تصريح لوكالة روترز، بأنه ولم تسجل حتى الآن أي محاولات لاقتحام السياج الحدودي لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وتشير المعطيات إلى تمكن 7202 شخص من الوصول لإسبانيا من المغرب خلال الأشهر الأولى من عذا العام، بزيادة نحو 2000 شخص عن نفس الفترة من سنة 2018.

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وسُجلت أكثر من نصف حالات العبور خلال شهر يناير الماضي، قبل أن يتراجع الرقم بشكل سريع خلال الشهور الثلاثة التالية.

وأوضح خالد الزروالي أن”التدابير التي اتخذها المغرب أدت إلى الحد من تدفق المهاجرين على إسبانيا”، وجدد نفي المغرب توقيع اتفاق مع إسبانيا يلزم المغرب بإعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.

كما تحدث عن تفكيك 50 شبكة تهريب مهاجرين تعمل على المستويين المحلي والدولي منذ بداية السنة، بزيادة 63 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.