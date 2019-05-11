البوليساريو تعتبر ترامب فرصة لتحقيق الانفصال

نشر موقع مجلة «فورين بوليسي» الشهيرة مقالا لجوزيف هادلستون، يتطرق فيه إلى فرص نجاح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في حل النزاع حول الأقاليم الصحراوية، وتذويب حالة الجمود في الملف الذي عمر طويلا. وأشار التقرير إلى أن جبهة البوليساريو الانفصالية تعتبر وجود الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، بمثابة أفضل أمل لها منذ عقود، لتحقيق غاياتها الانفصالية.

ويعتبر الكاتب، الذي يُدرّس في مدرسة متخصصة في الدراسات الدبلوماسية تابعة لجامعة سيتون هول في ولاية نيو جيرزي الأمريكية، أن الصراع يبدو مستعصيا على طاولة المفاوضات، وهو ما اتضح من جديد في محادثات جنيف الأخيرة، التي استضافت ممثلين للمغرب والجبهة الانفصالية، إضافة إلى كل من الجزائر وموريتانيا. وبالرغم من عدم الخروج بحلول وتوافقات بين أطراف النزاع، فإن وسائل الإعلام التابعة لكل طرف غطت الأحداث من جنيف، وادعت أن العالم يدعم موقفها.

وفي الوقت الذي يراوح فيه الملف مكانه، دون أي نتيجة منذ عقود طويلة، يؤكد تقرير المجلة الأمريكية أن جبهة البوليساريو مازالت تعمل بقوة على تقديم نفسها دولة أمام الرأي العام الدولي، وهو الأمر نفسه الذي تمارسه داخليا في مخيمات وسط الصحراء بجنوب شرق الجزائر، وهي تعمل على تدبير وإدارة تلك الرقعة الجغرافية بشكل مستقل عن الأمم المتحدة منذ سنة 1976.

وقال هادلستون، في تقريره، إن الجبهة الانفصالية طورت، في الآونة الأخيرة، تحركاتها الدبلوماسية، التي تسعى من خلالها إلى جذب التعاطف معها، معتبرا أنها حققت بعض التحركات الناجحة، رغم أنها تؤتي أكلها ببطء.