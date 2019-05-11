حكيمي يحافظ على آمال التتويج بلقب الدوري الألماني الممتاز

حافظ أشرف حكيمي، اللاعب المغربي المحترف في صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني على آماله في التتويج بلقب الدوري الألماني الممتاز، هذا الموسم، بعد أن حقق اليوم “أسود الفستفال” انتصارا ثمينا على دوسندورف، فيما تعادل بايرم ميونخ بميدان لايبزيغ.

وقبل مباريات الجولة قبل الأخيرة، كان يبعد بايرن ميونخ عن مطارده تورتموند بأربع نقاط، غير أن تعادله وانتصار دورتموند، قلص الفارقذإلى نقطتين اثنتين، ليتأجل الحسم في اللقب، إلى غاية الجولة الأخيرة من “البوندسليغا”.

وسيستقبل بايرن ميونخ، في الجولة القادمة والأخيرة فريق آينتراخت فرانكفورت، فيما سيرحل دورتموند لمواجهة بروسيا مونشغلادباخ، وأمله هو الانتصار في هذه المباراة وانتظار تعثر البايرن للتتويج باللقب.

ويحلم النجم المغربي، حكيمي بالتتويج بأول لقب له مع الفريق الأصفر، على الرغم من غيابه عن الميادين لفترة ليست بالقصيرة، بسبب خضوعه لعملية جراحية.