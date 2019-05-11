جنوب السودان توقف عمل الملاهي الليلية بأمر رئاسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت رئاسة جنوب السودان في بيان رسمي لها، اليوم السبت، إنها تحظر كل الملاهي الليلية، وقررت الحد من ساعات فتح الحانات في العاصمة جوبا بسبب "أعمال غير أخلاقية" تحصل فيها.

وأضافت الرئاسة في بيانها إن "حكومة ولاية جوبيك حظرت كل الملاهي الليلية والحانات والعروض الموسيقية الليلية في مدينة جوبا".

وصرّح حاكم ولاية جوبيك أوغوستينو جادالله واني في شريط فيديو نشر على "فيسبوك" أن الملاهي الليلية ستغلق لكن الحانات يمكن أن تفتح أبوابها في ساعات المساء الأولى ولا يمكنها استقبال زبائن خلال النهار.

وتابع في شريط الفيديو قائلا "سنحظر بشكل كامل الملاهي الليلية لأن ما يحصل خطير فعليا على مستقبل البلاد" مضيفا أن مراهقين في سن 13 عاما يرتادون الملاهي الليلية.

وقال "نحن جادون وسنحرص على ألا تعمل الملاهي الليلية في هذا البلد".

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أمهات جنوب سودانيات داخل مشفى لعلاج أطفالهن من الحصبة. (أ ب)

وينص القرار الرئاسي أيضا على أنه سيكون إلزاميا على أي شخصين يرتادان فندقا أن يقدما إفادة زواج.

وأعلن جنوب السودان انشقاقه عن السودان، واستقلاله عام 2011 بدعم من أميركا وإسرائيل وضعف الرئيس البشير.

وبعد عامين من الانشقاق اندلعت حرب أهلية في البلاد إثر اتّهام الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب ضدّه.

وأدى النزاع إلى وقوع اكثر من 380 ألف قتيل وفق إحصاء حديث العهد، وتشريد أكثر من أربعة ملايين من السودانيين الجنوبيين، أي نحو ثلث السكان.