انت الان تتابع تفاصيل خبر وفد حكومي عراقي يضم 15 مسؤولاً يتوجه إلى الكويت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 09:52 مساءً - غادر وفد عراقي يضم 15 مسؤولاً، اليوم السبت، إلى الكويت على رأسه وزير الخارجية محمد علي الحكيم الذي يترأس على مدى يومين أعمال اللجنة الوزاريَّة العراقية الكويتية المُشترَكة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "مِن المُؤمَّل أن يلتقي الحكيم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وعدداً من المسؤولين".

ويرافق الحكيم في زيارته للكويت كل من رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي، ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي، حسب المصدر ذاته.

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كما يضم الوفد العراقي وكلاء وزارات كلّ من المالية والداخليّة والنقل والإعمار والإسكان والكهرباء والرياضة والشباب ورئيس هيئة المنافذ الحدوديّة كاظم العقابي وممثلي وزارات الدفاع والنفط والعدل والثقافة والسياحة والآثار وإدارة الطيران المدني.

وحسب البيان، من المتوقع أن يناقش الوفد العراقي "عدداً من القضايا والملفات المُشترَكة بين البلدين وسُبُل تفعيل ما يتمّ الاتفاق عليه عمليّاً بما يُساهِم في تعزيز علاقات العراق مع جيرانه والمنطقة".

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما منذ عام 2003 عقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

وكان النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين غزا دولة الكويت عام 1991 واعتبرها المحافظة الـ19 لبلاده، فيما تدخلت التحالف الدولي بقيادة واشنطن بعد أشهر وأنهى عملية احتلال الكويت بمعركة عاصفة الصحراء.