شكرا لقرائتكم خبر عن "هشام الجابري" ينفي تعرض نقطة عسكرية بدوعن لهجوم إرهابي والان مع التفاصيل

كشف الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري مصدر الانفجار الذي هز مغرب اليوم السبت منطقة دوعن بوادي حضرموت شرق البلاد.

ونفى الجابري تعرض نقطة عسكرية بمديرية دوعن، لهجوم إرهابي، عند مغرب هذا اليوم، بحسب ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية.

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وأكد "الجابري" أن لغماً إنفجر بأحد الأشخاص، تم التعرف على هويته، مما أدى إلى مقتله على الفور.

مبيناً أن النقاط العسكرية، التابعة للواء شبام في دوعن، محصنة ضد أية هجمات إرهابية، ويتمتع أفرادها باليقضة والجاهزية الدائمة تحسباً لأي طارئ.

كما أكد أن قوات من لواء شبام مشطت المنطقة، وفرضت طوق أمني حول مكان الحادث، كما باشرت الفرق المتخصص