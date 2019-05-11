شكرا لقرائتكم خبر عن حظر الملاهي الليلية في عاصمة جنوب السودان والان مع التفاصيل

أعلنت رئاسة جنوب السودان في بيان السبت حظر كل الملاهي الليلية والحد من ساعات فتح الحانات في العاصمة جوبا بسبب "أعمال غير أخلاقية" تحصل فيها.

وأفادت الرئاسة في بيانها أن "حكومة ولاية جوبيك حظرت كل الملاهي الليلية والحانات والعروض الموسيقية الليلية في مدينة جوبا".

وقال حاكم جوبا اوغوستينو جادالله واني في شريط فيديو نشر على فيس بوك أن الملاهي الليلية ستغلق لكن الحانات يمكن أن تفتح أبوابها في ساعات المساء الأولى ولا يمكنها استقبال زبائن خلال النهار.

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وأوضح "سنحظر بشكل كامل الملاهي الليلية لأن ما يحصل خطير فعلياً على مستقبل البلاد" مضيفاً أن مراهقين في سن 13 عاماً يرتادون الملاهي الليلية.

وأضاف "نحن جادون وسنحرص على ألا تعمل الملاهي الليلية في هذا البلد".

من جانب آخر سيكون إلزامياً على أي شخصين يرتادان فندقاً أن يقدما إفادة زواج.