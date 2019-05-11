السعودية تعلن القضاء على خلية كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية

وقالت رئاسة أمن الدولة في السعودية ، إنه "تم القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية ومواقع أمنية". وأضافت أن "العملية الأمنية الاستباقية تمت في بلدة تاروت بمحافظة القطيف"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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