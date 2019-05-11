إيران تحرك صورايخ باليستية وكروز على متن قوارب في مياه الخليج

وذكرت الشبكة، أن "إيران حركت صورايخ باليستية وكروز على متن قوارب صغيرة للحرس الثوري في مياه الخليج". وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أرسلت، أمس الجمعة، منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت وحاملة الطائرات إلى منطقة الشرق الأوسط.



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