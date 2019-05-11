الجيش الليبي يسيطر على 3 مناطق في طرابلس بشكل كامل

أعلنت غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، السبت، سيطرة قواتها على مناطق "كوبري الزهراء" والطويشة والعزيزية بطرابلس بشكل كامل.



وقالت غرفة عمليات طرابلس، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن سيطرة القوات المسلحة تمت بالتزامن مع تواصل ضربات السلاح الجو الليبي "العمودي" في منطقة السواني، وتقدم الوحدات البرية بشكل متواصل ومستمر.

وأضافت غرفة عمليات طرابلس أن "الهدف القادم للجيش الليبي بعد السيطرة على مناطق الطويشة، والعزيزية، وكوبري الزهراء، سيكون التقدم نحو عمق العاصمة طرابلس، للقضاء على مليشيات المجرم الإرهابي غنيوة الككلي"، مؤكدة أن الضربة القادمة ستكون أعمق وأبعد أي في "عش الدبابير"، حسب تعبير البيان.

وأشارت غرفة عمليات طرابلس إلى أن المليشيات الإرهابية تقوم حاليا بغلق منطقة السواني باتجاه الثانوية، ومن اتجاه الأصفاح من شدة المعارك خلال ساعات قليلة، مع سيطرة القوات المسلحة على كوبري الزهراء "محور المطار"، ومنطقتي الطويشة والعزيزية.





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وتطرقت غرفة عمليات طرابلس لدور اللواء التاسع "مشاة" في المعارك بمحور السواني، خاصة أن مليشيات أسامة الجويلي تنهار أمام مواجهة القوات المسلحة في محور المطار، بعد إصابة آمر محورهم إصابة بليغة وانسحابهم باتجاه مقرهم في السواني واتخاذ موضع الدفاع.

وكان مصدر عسكري ليبي أكد، لـ"العين الإخبارية"، السبت، أن قوات الجيش الليبي تخوض اشتباكات عنيفة مع مليشيات مسلحة وجماعات متطرفة مدعومة من حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وقال المصدر العسكري الليبي إن المليشيا المسلحة تتقهقر أمام تقدم قوات الجيش الوطني الليبي في الطويشة والعزيزية في العاصمة طرابلس.





وأطلق الجيش الليبي في الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، واستطاع الجيش الليبي بسط سيطرته على مناطق واسعة من ضواحي العاصمة وفتح 8 محاور من القتال ضد المليشيات.

وطوّر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية طوفان الكرامة، وأطلق المرحلة الثانية من الهجوم بهدف حسم معركة تحرير طرابلس سريعا، بمشاركة كتائب عدة من مدن المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.