أمن الدولة السعودي يؤكد مقتل 8 إرهابيين ببلدة تاروت بالقطيف

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية اللواء بسام عطية، السبت، بأن قوات الأمن بالمملكة تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر ببلدة تاروت بمحافظة القطيف.

وأضاف أن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.



Advertisements

وتابع: "وقد تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية".

وأوضح أنه في ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة العاشرة صباحا اليوم وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع، ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.

ومضى قائلا: "ما تزال الجهات الأمنية المختصة تباشر مهامها في الموقع وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات".