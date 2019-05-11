الجراد يضرب الكويت.. ونداء عاجل من الحكومة للمزارعين

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت محمد الجبري، السبت، على ضرورة بذل مزيد من الجهد والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية استعدادا للمشاركة مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في القضاء على أسراب الجراد بمنطقة الوفرة جنوب العاصمة الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن الجبري القول: “تفقدت ميدانيا يوم أمس الجمعة المناطق الحدودية في الوفرة بحضور ممثلي الاتحاد الكويتي للمزارعين وتوليت تنسيق الجهود لمتابعة العاملين في مكافحة الجراد والوقوف على آخر المستجدات فيما يخص هجوم أسراب الجراد على المناطق المتاخمة للحدود مع السعودية”.

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وأضاف الجبري أن “هذا التحرك جاء ليس فقط للوقوف على آخر المستجدات بل أيضا للإسراع ووضع الحلول الممكنة لمكافحة ظاهرة انتشار الجراد، “موضحا أنه أجرى اتصالات ومباحثات مع القطاع الفني المختص في هيئة الزراعة للاطلاع على آخر المستجدات والاحتياجات المطلوبة في عملية مكافحة الجراد”.

وناشد وزير الإعلام الكويتي المزارعين والمواطنين كافة التعاون التام مع فرق الرش وتوفير المساعدة وتقديم العون لهم من أجل النجاح في السيطرة على هجوم الجراد الذي سبق وانتشرت أسرابه في بعض المناطق بدول خليجية.

وكانت أسراب الجراد قد اجتاحت جنوب الكويت في مزارع الوفرة القريبة من الحدود السعودية منذ اسبوعين، الأمر الذي أدى إلى قيام هيئة الزراعة بتشكيل فرق رش الأماكن التي انتشر فيها الجراد.