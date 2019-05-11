الجيش الليبي يسيطر على كوبري الزهراء

أعلن الجيش الليبي سيطرته الكاملة على كوبري الزهراء والطويشة والعزيزية جنوب شرقي طرابلس، في وقت تتواصل المعارك في محيط العاصمة الليبية . ويسعى الجيش الوطني الليبي للسيطرة على طرابلس من محور جديد، عبر مدينة سرت. ويقوم الجيش الوطني الليبي بحشد وحدات عسكرية على مشارف سرت، حيث يعتزم دخولها وسط توقعات بأن تشهد المدينة اشتباكات خلال الفترة القليلة المقبلة. وتبعد مدينة سرت عن طرابلس 450 كيلومتراً شرقاً، وتسيطر عليها تشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق. ويعول الجيش الوطني الليبي على دخولها من أجل فتح محور الساحل باتجاه طرابلس مروراً بمصراتة.

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