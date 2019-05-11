واشنطن تحذر السفن التجارية الدولية من هجمات محتملة تشنها إيران

أطلقت الولايات المتحدة الامريكية تحذيرا للسفن التجارية الدولية من احتمال هجمات وشيكة تقوم بها ايران عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الاوسط.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قاذفات من طراز "بي 52" وصلت إلى قاعدة أميركية في قطر.

وكان الجيش الأميركي قال إنها ستكون جزءا من قوات إضافية بالشرق الأوسط. ولدى الإعلان عن الخطوة هذا الأسبوع قال الجيش الأميركي إنها تهدف للتصدي لما تقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديد للقوات الأميركية في هذه المنطقة مصدرها إيران.

من جهتها، قالت الإدارة الأميركية للملاحة البحرية في مذكرة نشرت أمس الخميس إن احتمالات اتخاذ إيران أو وكلائها في المنطقة إجراءات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها تزايدت منذ بداية مايو/أيار الحالي.

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وأضافت أن تلك المصالح تشمل البنية التحتية لإنتاج النفط بعد أن هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو ثلث الخام المنقول بحرا في العالم.

وقالت إدارة الملاحة: "إيران ووكلاؤها قد يردون باستهداف السفن التجارية، بما يشمل ناقلات النفط، أو السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أو الخليج".

وأضافت: "التقارير تشير إلى جاهزية إيرانية متزايدة لتنفيذ عمليات هجومية ضد القوات والمصالح الأميركية".

وتمر الملايين من براميل النفط يوميا عبر الممرات البحرية من الدول المنتجة في الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.