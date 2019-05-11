شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: عبرت لرئيس البرلمان عن قلقي عليه.. أجاب: "ولا يهمنى..البلد أهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفي بكرى، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تحمل علي كاهله مهاما جساما في التشريع الذي تتطلبه المرحلة الانتقالية، واستمع إلى انتقادات كثيرة، وتطاول البعض ممن فيهم قلوبهم مرض عليه، متابعا، : " عندما كنت أقلق عليه أحيانا، أقوله قلقان، الحملة عليك شديدة، يقولى ولا يهمني، المهم أنني علي قناعة أن ما أفعله لصالح البلد، البلد الآن تحتاج فرسان في خندق التحدي".

وأضاف "بكرى" في كلمته خلال حفل إفطار أبناء قنا والأقصر والصعيد السنوى، أن الرئيس السيسى رجل أخذ في عاتقه أن ينقذ البلد من الفتنة والحرب الأهلية، وأنه يقوم بمهام ومتمسك بثوابت ويضحي بكل ما يملك لأنه يدرك أبعاد المؤامرة، متابعا، : "أعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد فيها مصر المزيد من الإنجازات".

وقال النائب مصطفى بكري، إن شهادته فى اللواء عادل لبيب وشهادة كل أبناء قنا مجروحة، موجهها له رسالة، : " تفانيت وأخلصت وكنت نموذجا".





















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