شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان وشخصيات عامة في حفل إفطار أبناء الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، في حفل إفطار أبناء قنا والأقصر والصعيد السنوى.



كما يشارك سامح عاشور نقيب المحامين، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، واللواء عادل لبيب، وعدد من المسئولين السابقين، والمستشار حسين خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما يشارك رجل الأعمال محمد أبو العنين، فضلاً عن عدد من القضاه والصحفيين والإعلاميين، في حفل الإفطار، الذي يدعو إليه النائب مصطفي بكرى.









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