باسيل شارك في قداس احتفالي في زحلة ترأسه درويش

شارك رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​، ضمن جولته في منطقة زحلة، في قداس احتفالي، بدعوة من هيئة "التيار" في زحلة، أقيم في كنيسة مقام تمثال ​سيدة زحلة والبقاع​، وترأسه رئيس أساقفة زحلة والفرزل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران يوحنا ​عصام درويش​.

ولدى وصول باسيل إلى المقام، وضع إكليلا من الزهر، على ضريح أعضاء لجنة مؤسسي المقام، يرافقه درويش والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، ثم انتقلوا إلى الكنيسة للمشاركة في القداس، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وزيرا الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والبيئة فادي جريصاتي، النواب: سليم عون، جورج عقيص، نقولا صحناوي وغسان عطالله، مطران زحلة والبقاع للموارنة جوزف معوض، رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، منسقة "التيار الوطني الحر" في زحلة جيهان جبور، حشد من الفاعليات وممثلو الأحزاب والأهالي.

وبعد أن تلا باسيل الرسالة، ألقى درويش كلمة أشار فيها إلى أننا "نستقبلكم في زحلة، ونصلي لكم ليمنحكم الرب القوة، لتتابعوا مسيرتكم ونضالكم، ونصلي معكم من أجل لبنان ليكون وطن القيامة".

وأضاف: "نستقبلكم باسم جميع كهنة الأبرشية ورهبانها وراهباتها، وباسم أبنائنا وبناتنا الزحليين والبقاعيين، وهذا الجمهور الكريم، الذي أتى ليصلي معكم في شهر مريم العذراء، من أجل لبنان وجميع المسؤولين، نصلي معا على نية فخامة الرئيس ميشال عون، ونرفعه في صلواتنا ليستمد من العلاء الحكمة والقوة في إدارة شؤون البلاد".