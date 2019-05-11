النشرة: قيادة حماس تستقبل وفدا من حزب الله في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن قيادة حركة "حماس" في منطقة صيدا استقبلت وفدا من "​حزب الله​" في صيدا ضم مسؤول منطقة صيدا لشيخ ​زيد ضاهر​ يرافقه مسؤول شعبة ​عين الحلوة​ علي الزينو، وكان في استقبالهم عضو ​القيادة​ السياسية لحركة "حماس" في ​لبنان​ ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها ​أيمن شناعة​ بحضور أعضاء القيادة السياسية خالد زعيتر وحسن شناعة.

وناقش المجتمعون آخر التطورات على صعيد ​القضية الفلسطينية​ والساحة اللبنانية وشددوا على "ضرورة العمل على تعزيز ​الأمن​ والاستقرار في المخيمات خاصة في في ظل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها قضية اللاجئين"، كما بارك المجتمعون "انتصار ​المقاومة​ في غزة"، مشددين على "التمسك بنهج المقاومة كسبيل وحيد للتحرير والعودة".