النشرة: قيادة حماس تستقبل وفدا من حزب الله في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن قيادة حركة "حماس" في منطقة صيدا استقبلت وفدا من "حزب الله" في صيدا ضم مسؤول منطقة صيدا لشيخ زيد ضاهر يرافقه مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو، وكان في استقبالهم عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة بحضور أعضاء القيادة السياسية خالد زعيتر وحسن شناعة.
وناقش المجتمعون آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والساحة اللبنانية وشددوا على "ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المخيمات خاصة في في ظل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها قضية اللاجئين"، كما بارك المجتمعون "انتصار المقاومة في غزة"، مشددين على "التمسك بنهج المقاومة كسبيل وحيد للتحرير والعودة".
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