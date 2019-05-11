أكد فرع الجنوب و النبطية في رابطة معلمي التعليم الأساسي، في بيان، أنه فوض "الهيئة الإدارية اتخاذ الموقف المناسب وحتى و لو بالإضراب المفتوح لمواجهة الهجمة على المعلمين للنيل من مكتسباتهم".
ولفت إلى أنه "استنادا إلى الدعوة التي وجهتها الهيئة الإدارية في رابطة معلمي التعليم الأساسي إلى الفروع لعقد جمعيات عمومية واتخاذ التوصيات اللازمة لمواجهة الهجمة على المعلمين للنيل من حقوقهم ومكتسباتهم، عقد المندوبون ومديرو المدارس جمعيات عمومية في كل اقضية محافظتي الجنوب والنبطية وشارك فيها رئيس الفرع علي حسين فرحات وأعضاء الفرع وأمين سر الرابطة حسين جواد".
وأوضح الفرع أنه "بعد مداخلات لعدد من أعضاء الفرع تمهيدا للنقاشات حول مشروع الموازنة المقترح وما يتضمنه من بنود تتعرض للنيل من حقوق المعلمين ومكتسباتهم التي حققوها على مدى سنوات من النضال المتواصل، فوضت الجمعيات العمومية الهيئة الإدارية اتخاذ الموقف المناسب وحتى لو كان ذلك بالإضراب المفتوح لمواجهة كل المحاولات التي تهدف للنيل من هذه الحقوق والمكتسبات".
كانت هذه تفاصيل خبر فرع الجنوب لرابط التعليم الأساسي يفوض الهيئة الإدارية اتخاذ الموقف المناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.