فرع الجنوب لرابط التعليم الأساسي يفوض الهيئة الإدارية اتخاذ الموقف المناسب

أكد فرع ​الجنوب​ و ​النبطية​ في رابطة معلمي التعليم الأساسي، في بيان، أنه فوض "الهيئة الإدارية اتخاذ الموقف المناسب وحتى و لو بالإضراب المفتوح لمواجهة الهجمة على المعلمين للنيل من مكتسباتهم".

ولفت إلى أنه "استنادا إلى الدعوة التي وجهتها الهيئة الإدارية في رابطة معلمي التعليم الأساسي إلى الفروع لعقد جمعيات عمومية واتخاذ التوصيات اللازمة لمواجهة الهجمة على المعلمين للنيل من حقوقهم ومكتسباتهم، عقد المندوبون ومديرو ​المدارس​ جمعيات عمومية في كل اقضية محافظتي الجنوب والنبطية وشارك فيها رئيس الفرع علي حسين فرحات وأعضاء الفرع وأمين سر الرابطة حسين جواد".

وأوضح الفرع أنه "بعد مداخلات لعدد من أعضاء الفرع تمهيدا للنقاشات حول مشروع ​الموازنة​ المقترح وما يتضمنه من بنود تتعرض للنيل من حقوق المعلمين ومكتسباتهم التي حققوها على مدى سنوات من النضال المتواصل، فوضت الجمعيات العمومية الهيئة الإدارية اتخاذ الموقف المناسب وحتى لو كان ذلك بالإضراب المفتوح لمواجهة كل المحاولات التي تهدف للنيل من هذه الحقوق والمكتسبات".