أرسلان: لن نرد على من كانوا السبب في فتنة الشويفات

أشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "لا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نترحّم على كل الشهداء"، لافتاً إلى أنه "احتراماً منا لفخامة الرئيس العماد ميشال عون لن نردّ على من كانوا السبب في فتنة الشويفات وجرمهم الواضح والصريح، وتحريضهم الذي تسبّب بكل الذي حصل، إلاّ بعد تبلّغنا رسمياً من قبل فخامته بتفاصيل الأمور".
وأوضح أنه "بعدها سيكون لنا أجوبة تفصيليّة عن كل نقطة بنقطتها، لكن نردّد ما قلناه منذ اليوم الأوّل، مبدأ الإتهام مرفوض ومن يريد الاحتكام للقانون يجب أن يضع نفسه تحت القانون حتّى وإن كان وزيراً فهذا لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، والأمور مرهونة بأوقاتها ولكل حادث حديث".
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