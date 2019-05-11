أكدت معلومات الـ LBC أن وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ سيلتقي الإثنين قبل جلسة ​مجلس الوزراء​ لجنة من ​العسكريين المتقاعدين​ كان قد طالب بتشكيلها لبحث موضوع التدبير رقم 3.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: بو صعب سيلتقي الإثنين وفدا من العسكريين المتقاعدين لبحث التدبير رقم 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.