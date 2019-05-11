الجيش: خرق زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية

أفادت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ بأن "زورقا حربيا تابعا للعدو الاسرائيلي أقدم بتاريخ 11/5/2019 ما بين الساعة 3.50، والساعة 6.34، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، لمسافة أقصاها 250 متراً وعند الساعة 4.25، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 200 متراً، ولمدة 15 دقيقة وتجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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