إبراهيم: لم أتلق رد مكاوي على طلب رفع الحصانة عن رئيس بلدية الجية

أكد المدعي العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​، في حديث تلفزيوني، أنه لم يتلق الرد المرسل من محافظ جبل لبنان ​محمد مكاوي​ بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس بلدية ​الجية​ جورج القزي، الذي يطلب فيه تزويده بتفاصيل القضية، موضحاً أنه فور تلقيه سيرد عليه.

وكان مكاوي قد أوضح أنه لم يرفع الحصانة عن رئيس بلدية الجية ورد بكتاب الى النيابة العامة المالية بطلب تزويده بالتفاصيل.

ولفت مكاوي الى ان "النيابة العامة المالية لم ترد على طلبي"، نافيا ان يكون هناك ضغوطات تلقاها من ​بكركي​ و​تيار المستقبل​.