الجمهورية عن زوار عون: إذا سقطت هيبة الدولة الخاسر الأول هو المواطن

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، أكد أمام زواره قبل أيام أنه "مع حرية الرأي، لا نقاش في ذلك، ونحن أصلاً ممّن عانوا الاضطهاد بسبب معاركنا في الدفاع عن قضايا وجودية آمنّا بها. لكن بعض الإساءات لا يُحتمل"، مشددا على أن "هناك خيطا رفيعا بين الحريات العامة وبين هيبة الدولة، وإذا سقطت هذه الهيبة الخاسر الأول هو المواطن"، نافياً كل ما يساق ضد عهده من أنه "عهد القمع"، وقال: "عندما تقال الحقائق كما هي يصبح هامش الاستهداف أكبر بكثير".

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