أمن الدولة بالسعودية: القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر في القطيف

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة ​أمن الدولة​ في ​السعودية​، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه "نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية".

وأوضح أن "التحريات وإجراءات الاستدلال تمكنت من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة ​القطيف​، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية، وفي ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا ب​إطلاق النار​ تجاه رجال ​الأمن​ الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى".

ولفت المتحدث إلى أن "الجهات الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات".