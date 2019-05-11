الشرطة الإسبانية: توقيف وزير فنزويلي سابق بطلب من واشنطن بتهمة غسل الأموال

أعلنت الشرطة الإسبانية عن "توقيف وزير تطوير الطاقة الكهربائية الفنزويلي السابق، خافيير ألفارادو أوتشوا، بناء على مذكرة أميركية"، موضحةً أن "السلطات الأميركية تتهم الوزير الفنزويلي السابق، بالضلوع في عمليات غسل أموال تتعلق بشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA".
وأوضحت أنه "تم اعتقال ألفارادو أوتشوا، قرب منزله في مدريد".
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