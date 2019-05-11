الشرطة الإسبانية: توقيف وزير فنزويلي سابق بطلب من واشنطن بتهمة غسل الأموال

أعلنت ​الشرطة الإسبانية​ عن "توقيف وزير تطوير ​الطاقة الكهربائية​ الفنزويلي السابق، خافيير ألفارادو أوتشوا، بناء على مذكرة أميركية"، موضحةً أن "​السلطات الأميركية​ تتهم الوزير الفنزويلي السابق، بالضلوع في عمليات غسل أموال تتعلق بشركة ​النفط​ الحكومية الفنزويلية PDVSA".

وأوضحت أنه "تم اعتقال ألفارادو أوتشوا، قرب منزله في ​مدريد​".