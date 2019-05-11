الخارجية التركية: سنحمي حقوقنا وحقوق قبرص التركية في مياه المتوسط

أكدت ​وزارة الخارجية التركية​ "أنها ستواصل حماية حقوقها وحقوق جمهوية ​قبرص التركية​ في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط"، مشيرةً إلى أن "​تركيا​ ستواصل حماية حقوقها وحقوق جمهورية قبرص التركية فيما يتعلق بالثروات الباطنية، في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة".

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